پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کیلئے میگا پراجیکٹ کی منظوری

  سرگودھا
پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کیلئے میگا پراجیکٹ کی منظوری 12ارب سیوریج سکیم کیلئے مختص، ڈسپوزل ورکس کو اپ گریڈ کیا جارہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایم ڈی واسا سرگودھاراؤ ابوبکر نے پریف بریفنگ کے دوران بتایا کہ شہر میں سیوریج اور پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لئے چند ماہ قبل واسا کے قیام کے فوری بعد حکومت نے میگا پراجیکٹ کی منظوری دی جس پر بارہ ارب روپے سیوریج سکیم کے لئے مختص کئے ہیں پہلے مرحلہ میں ڈسپوزل ورکس کو اپ گریڈ کیا جارہاہے ،سوشل میڈیا میں اس حوالے سے غلط معلومات پر مبنی مواد شیئر کیا جا رہا ہے ،جس سے منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے اور شہریوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے انکوائری بھی کرائی گئی جو کہ درست ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اس منصوبہ کی مد میں 90کروڑ جاری ہوچکے ہیں اوراس سال کے آخر تک چار ارب جاری ہو جائینگے۔ توقع ہے جون کے آخرتک میں لائنز بچھا دی جائے گی،یہ منصوبہ2050 ء تک آبادی اور رقبہ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ پینے کے پانی کی فراہمی کیلئے دریائے چناب سے پانی لانے کے میگا پراجیکٹ حوالے سے اقدامات اتھائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں پیپر ورک شروع ہے جس پر 22ارب روپے لاگت آئے گی۔ اگر کسی شہری کو منصوبہ سے متعلق کوئی شکایت ہو براہ راست مجھ سے رابطہ کریں۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

واسا کے منصوبوں میں مقررہ ڈیڈ لائنز پر عملدرآمدکاحکم

پسرور روڈپر 150سے زائد عارضی و پختہ تجاوزات ختم

ڈی پی او سیالکوٹ کی زیر صدارت انسدادِ کرائم میٹنگ

قتل کے مجرم کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ

نوجوان نے گھریلو جھگڑے پر نہر میں چھلانگ لگادی

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر صدارت جاری ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ