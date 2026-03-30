کندیاں چرچز کی سکیورٹی سخت، اضافی نفری تعینات

کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کے احکامات پر کندیاں، چشمہ سمیت ضلع بھر کے چرچز پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔

ضلع کے تمام چرچز پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے تاکہ عبادات کے دوران امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ ایس ڈی پی اوز خود چرچز کا دورہ کر رہے ہیں اور ڈیوٹی پر موجود افسران و جوانوں کو بریفنگ دے رہے ہیں۔میانوالی پولیس کے مطابق عوام کے جان و مال کے تحفظ اور مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر سکیورٹی اقدامات جاری ہیں۔

 

گوجرانوالہ

کوٹ اسحاق، لدھیوالہ وڑائچ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ابلتے گٹر، زندگی اجیرن

سادھوکے میں کوڑ ا کرکٹ کے ڈھیر، نالیوں کی عدم صفائی

ڈی سی سیالکوٹ کا صفائی ستھرائی کا جائزہ ، امتحانی مراکز کا دورہ

حافظ آباد:انسداد پو لیو مہم 13 اپریل سے شروع ، تیاریاں مکمل

دین کو ذاتی مقاصد کیلئے ہرگز استعمال نہ کریں:پیر اجمل

ڈی سی منڈی بہائوالدین کا مختلف سکولوں میں میٹرک کے امتحانی مراکز کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس