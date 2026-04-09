سی پیک پاکستا ن کی معاشی ترقی میں سنگ میل ثا بت ہو ر ہا ،مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
چین پا کستا ن اقتصاد ی را ہد ار ی کی کا میابی پاکستا ن چین کے مضبو ط تاریخی اور لا ز وا ل تعلقات کا منہ بولتاثبوت ہے سی پیک نہ صرف پاکستا ن کی معاشی ترقی میں سنگ میل ثا بت ہو ر ہا ہے بلکہ ا س کے ثمرا ت خطے میں خوشحا لی ر و ز گا ر کے موا قعے اور بنیا د ی ڈھانچے کی بہتر ی کی صور ت میں سا منے آ ر ہے ہیں بلاشبہ سی پیک خطے میں معاشی سر گر میوں کے بڑے پیما نے پر فروغ اور وطن عز یز سے بے ر و ز گا ر ی کے خاتمہ کا با عث بنے گا۔