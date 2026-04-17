صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین بازار میں تجاوزات کا راج، سڑک سکڑ کررہ گئی

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ کے مین بازار میں قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ دیے ، ناجائز تجاوزات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

دکانداروں کی جانب سے دکانوں کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مبینہ طور پر 50،50 فٹ تک سامان سڑک پر رکھ دیا گیا ہے جس کے باعث 110 فٹ چوڑی سڑک سکڑ کر بمشکل 10 فٹ رہ گئی ہے ۔بازار میں پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایمبولینس اور دیگر ایمرجنسی گاڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ۔

علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پیرا فورس اور متعلقہ ادارے تجاوزات کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔، جس کی وجہ سے قبضہ مافیا کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور دیگر ضلعی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز آپریشن کیا جائے تاکہ بازار کی اصل حالت بحال ہو سکے اور شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن، ایک کروڑ روپے ریکور، 6 صارف گرفتار

ریونیو حکام کو عوامی مسائل حل کرنیکا الٹی میٹم

کلب روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کا بھی فیصلہ

خصوصی بچوں کی شاندار کارکردگی، انعامات تقسیم

خان گڑھ میں برائلر گوشت مہنگا، عوام شدید پریشان

فوڈ اتھارٹی کوکارروائیاں، غیر معیاری خوراک پر بھاری جرمانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ