ٹھیکیدار کام چھوڑکر فرار علاقہ زبوں حالی کا شکار سڑک سے گزرنامحال ہوگیا

  • سرگودھا
زیادہ تر محنت کش پیشہ اور متوسط طبقہ رہائش پذیر ،سڑک سے ملحقہ ٹوٹی پھوٹی گلیاںعذاب بن گئیں ، پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی ، بڑے بڑے گڑھے بدستور قائم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مجاہد کالونی اور نیو ملت پارک کے ہزاروں مکین انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث انتہائی زبوں حالی کا شکار ہیں، ذرائع کے مطابق حکومت کی طرف سے حال ہی میں سیوریج لائنیں ڈالی گئیں، مگر ٹھیکیدار سڑک بنائے بغیر غائب ہو گیا، جسکی وجہ سے مجاہد کالونی اور نیو ملت پارک کی درمیانی سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہوکر نہ صرف حادثات کا سبب بنی ہوئی ہے بلکہ اس سڑک سے گزرنا تک محال ہو کررہ گیا ہے جبکہ زیادہ تر محنت پیشہ اور متوسط طبقہ رہائش پذیر ہے ، اس سڑک سے ملحقہ ٹوٹی پھوٹی گلیاں، پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی نے مکینوں کا جینا محال کر رکھا ہے ،سڑکوں گلیوں میں بڑے بڑے گڑھے بدستور قائم ہیں جس کی وجہ سے نکاسی آب کا نظام مزید بگڑچکا ہے ،حالیہ بارش کا پانی دو روز بعد بھی سڑک پر کھڑا انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہا ہے جس پر اہل علاقہ نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا اس علاقے کا دورہ کریں اور بنیادی مسائل کے تدارک کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

ستھرا پنجاب مہم، تاجر برادری کو صفائی پلان میں شامل کرنے کا فیصلہ

بجلی بلوں کی ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام متعارف

گندم خریداری مکمل شفافیت کیساتھ جاری رکھنے کا حکم

وی ایل جی عہدیداروں کی آئی بی ریجنل ہیڈ سے ملاقات

گندم خریداری کسانوں کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

گاڑیوں سے ایل پی جی سلنڈر فوری ہٹانے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن