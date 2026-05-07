صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنشزز کی بڑی تعداد سرکاری دفاتر میں کاک بال بن کر رہ گئی

  • سرگودھا
پنشزز کی بڑی تعداد سرکاری دفاتر میں کاک بال بن کر رہ گئی

اوپر سے لے کر نیچے تک ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں،کبھی فنڈز کی عدم دستیابی تو کبھی اتھارٹی کے سائن نہ ہونے کو وجہ قرار دے کر ہفتوں کیس لٹکائے جاتے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلی شکایت سیل کی جانب سے پنشنروں کے مسائل کے حل کیلئے مختلف فورمز پر کی گئی اصلاحات کے باوجود صورتحال تبدیل نہ ہونے پر پنشنرز کی بڑی تعداد مختلف محکموں میں کاک بال بن کر رہ گئی ہے ، میونسپل کارپوریشنزاور دیگر محکموں کے پنشنروں نے در پیش مسائل اور انتظامی لا پرواہی کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے ہی محکمے جہاں وہ عمر کا ایک حصہ گزار آئے اب اجنبی ہو کر رہ گئے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، جبکہ پنشنرز دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئے ہیں، کبھی فنڈز کی عدم دستیابی تو کبھی اتھارٹی کے سائن نہ ہونے کو وجہ قرار دے کر ہفتوں کیس لٹکائے جاتے ہیں،بعض پنشنرز کی مشکلات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ذہنی مریض بن کر رہ گئے ہیں انہوں نے وفاقی و صوائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف تادیبی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ، اور پنشنرز کیلئے ون ونڈو آپریشن شرو ع کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن،250سے زائد غیر قانونی کیبنز گرا دیئے

مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سلمان رفیق

موجودہ حالات میں قومی وحدت اور فکری رہنمائی کی اشد ضرورت جماعت اہل حرم پاکستان

ہر بچے کیلئے محفوظ، باوقار اور حقوق پر مبنی مستقبل ضروری ،نذیر تارڑ

شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی

قائد اعظم یونیورسٹی سکول آف پولیٹکس اینڈ آئی آر میں معرکہ حق سیمینار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن