صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی باقیات اور فصلوں کی پرالی جلانے کا سلسلہ جاری

  • سرگودھا
گندم کی باقیات اور فصلوں کی پرالی جلانے کا سلسلہ جاری

گندم کی باقیات اور فصلوں کی پرالی جلانے کا سلسلہ جاری فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں، چشمہ اور پپلاں کے نواحی علاقوں میں پنجاب حکومت کی واضح پابندی کے باوجود گندم کی باقیات اور فصلوں کی پرالی جلانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے باعث فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف علاقوں میں کھیتوں کو آگ لگائے جانے سے دھوئیں کے بادل فضا میں پھیل گئے ہیں جس سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن اور دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے جب دھواں آبادی والے علاقوں کا رخ کر لیتا ہے ۔

بچوں، بزرگوں اور دمہ کے مریضوں کے لیے یہ آلودگی شدید خطرہ بن چکی ہے جبکہ سڑکوں پر دھوئیں کے باعث حدِ نگاہ متاثر ہونے سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ماہرین ماحولیات کے مطابق فصلوں کی باقیات جلانے سے نہ صرف فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے ۔ آگ لگانے سے مفید جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور ماحول میں زہریلی گیسیں شامل ہو کر انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مہنگے فروخت، سرکاری نرخ نامے نظر انداز

چینی کمپنی کا حکومت سے سرمایہ کاری کے ایم او یو پردستخط

پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کی لپیٹ میں :جماعت اسلامی

معرکہ حق نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا:راغب نعیمی

دکھاوے سے پاک عبادت ہی قبول ہوتی ہے :طاہرالقادری

معرکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پرموٹر سائیکل ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر