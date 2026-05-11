صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آل پاکستان یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ سرگودھا فائنل میں

  • سرگودھا
آل پاکستان یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ سرگودھا فائنل میں

آل پاکستان یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ سرگودھا فائنل میں یونیورسٹی آف سرگودھا کی ٹیم نے دو گول کیے نمل اسلام آباد کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کی میزبانی میں آل پاکستان یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ کے مقابلہ جات جاری ہیں جبکہ یونیورسٹی آف سرگودھا کی فٹ بال ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرا کرتے ہوئے کوارٹر فائنل میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز (نمل) اسلام آباد کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ۔ یونیورسٹی آف سرگودھا کی فٹ بال ٹیم نے دو گول کیے جبکہ نمل اسلام آباد کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے یونیورسٹی آ ف سرگودھا کی فٹ بال ٹیم کو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے پر مبارک باد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ آنے والے مقابلوں میں بھی کامیابیاں سمیٹیں گے ۔ وائس چانسلر نے اس کامیابی پر فٹ بال ٹیم کے منیجر ڈاکٹر یاسر اقبال وڑائچ ، ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل اور سپورٹنگ سٹاف کو مبارک باد پیش کی۔ فٹ بال چیمپئن شپ میں اب تک ہونے والے دیگر مقابلہ جات میں یونیورسٹی آف لاہور نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کو شکست دی

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبہ:یوٹیلیٹی لائنوں کی منتقلی تیز کرنے کا حکم

کراچی کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا،گورنر سندھ

جامعہ کراچی میں انتظامی صورتحال تشویشناک،ایم کیوایم

سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج جاری، 14امیدوار کامیاب قرار

آتشزدگی کے دوواقعات،کپڑا اور مشینری خاکستر

مہنگائی، بدامنی نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ، راشد سومرو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر