صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیل خانہ جات کے اہلکاروں کی ترقیوں کی منظوری دیدی گئی

  • سرگودھا
جیل خانہ جات کے اہلکاروں کی ترقیوں کی منظوری دیدی گئی

36 وارڈرن کو ہیڈ وارڈن، 16 ہیڈ وارڈن کو چیف وارڈن،3 لیڈی وارڈن کو لیڈی ہیڈ وارڈن کے عہدوں پر ترقی دی گئی ، فرائض مزید احسن انداز میں انجام دینے کے عزم کا اظہار ترقی پانے والے اہلکار مزید ذمہ داری، لگن اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیں گے اور محکمہ کی نیک نامی میں اضافہ کریں گے ، ڈی آئی جی جیل خانہ جات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی آئی جی پریزن سرگودہا ریجن سعید اﷲ گوندل نے محکمہ پریزن کے اہلکاروں کی ترقیوں کی منظوری دے دی۔ تمام کمیٹی کی مشاورت اور قواعد و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے 36 وارڈرن کو ہیڈ وارڈن، 16 ہیڈ وارڈن کو چیف وارڈن جبکہ 03 لیڈی وارڈن کو لیڈی ہیڈ وارڈن کے عہدوں پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی،ڈی آئی جی پریزن سرگودہا ریجن نے اس موقع پر ترقی پانے والے اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ پریزن میں میرٹ، محنت اور دیانت داری کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ترقی پانے والے اہلکار مزید ذمہ داری، لگن اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیں گے اور محکمہ کی نیک نامی میں اضافہ کریں گے ،ترقی پانیوالے اہلکاروں نے اس اعتماد پر اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا کیا۔کرتے ہوئے اپنے فرائض مزید احسن انداز میں انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پراسیکوشن کارکردگی کی باقاعدہ نگرانی کا فیصلہ

شہر اولیا ء کی بیوٹیفکیشن،تمام ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل آفس کادورہ ، غیر متعلقہ شخص گرفتار

زکریا یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کو گھر الاٹ

بورے والا مویشی منڈی میں سہولیات کی کمی، شہری شدید پریشان

ٹرین کے سامنے آ کر 60سالہ شخص کی خودکشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر