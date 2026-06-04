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محرم میں امن و امان کیلئے علما پر مشتمل \"کاروانِ امن\" تشکیل

  • سرگودھا
محرم میں امن و امان کیلئے علما پر مشتمل \

انتظامیہ، پولیس، علماء کرام اور امن کمیٹیوں کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون ناگزیر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کی خصوصی کاوشوں سے محرم الحرام کے دوران امن و امان، بھائی چارے ، مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کیلئے علماء کرام اور ممبران امن کمیٹی پر مشتمل \"کاروانِ امن\" تشکیل دیا گیا ہے ، جس کی قیادت قاری احمد علی ندیم کر رہے ہیں۔ دیگر ممبران میں زونل خطیب اوقات قاری وقار عثمانی، میاں عبد الغفار آزاد ،علی جعفر نقوی اور میاں محمد رضا شامل ہیں۔ کاروانِ امن نے آج تحصیل سلانوالی، ساہیوال اور شاہپور کا دورہ کیا، جہاں مقامی علماء کرام، تحصیل امن کمیٹیوں کے اراکین، مذہبی رہنماؤں، اسسٹنٹ کمشنرز، پولیس و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کی موجودگی میں اجلاس منعقد ہوئے ۔ اجلاسوں میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام، جلوسوں اور مجالس کے پرامن انعقاد، ضابطہ اخلاق کی پابندی، بین المسالک ہم آہنگی، باہمی احترام اور مذہبی رواداری کے فروغ سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اجلاسوں میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محرم الحرام کے دوران اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے اختلافی امور کو افہام و تفہیم اور باہمی مشاورت کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امن و امان کے قیام اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے انتظامیہ، پولیس، علماء کرام اور امن کمیٹیوں کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون ناگزیر ہے ۔کاروانِ امن کے اراکین نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں صبر، برداشت، ایثار اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ، لہٰذا تمام مکاتب فکر کے علماء اور شہری امن و محبت کے فروغ کیلئے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ضلع بھر میں امن، ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے قیام کیلئے ایسے رابطہ دوروں اور مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔اجلاسوں میں محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد، جلوسوں اور مجالس کے مقررہ اوقات کی پابندی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون اور باہمی رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔

 

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