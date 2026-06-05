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نیو سیٹلائٹ ٹاؤن ٹاہلی چوک میں تجاوزات کی بھرمار

  • سرگودھا
نیو سیٹلائٹ ٹاؤن ٹاہلی چوک میں تجاوزات کی بھرمار

نیو سیٹلائٹ ٹاؤن ٹاہلی چوک میں تجاوزات کی بھرمار علاقہ مسائل کی آماجگاہ، آمدورفت میں انتہائی مشکلات در پیش رہتی ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیو سیٹلائٹ ٹاؤن ٹاہلی چوک میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے شعبہ انکروچمنٹ اور بااثر افرا د کی آشیر آباد پر تجاوزات کی بھرمارکے باعث علاقہ مسائل کی آماجگاہ بن کر رہ گیا ہے ، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نیو سیٹلائٹ ٹاؤن پنجاب حکومت کی ہاؤسنگ سکیم ہے جس کے مرکزی چوک (ٹاہلی چوک)کے اطراف بلاکوں کے درمیان فاصلہ100فٹ ہے جس کی ترتیب شعبہ ہاؤسنگ کے ریکارڈ کے مطابق نہ ہے ،اور شعبہ انکروچمنٹ اور بااثر لوگوں کی ملی بھگت سے چوک اور اس کے اطراف کی کشادہ سڑکوں کے اطراف جا بجا تجاوزات قائم ہیں،بیس ،بیس فٹ کے سروسز روڈز اور گرین بیلٹس کی سرکاری جگہیں بھی کرایہ پردی گئی ہیں، جو کہ سرکاری خزانے کی بجائے مافیا کی جیبوں میں جاتا ہے ، جس کی وجہ سے آمدورفت میں انتہائی مشکلات در پیش رہتی ہیں، بالخصوص خواتین اور بچیوں کاگزرنا محال ہو کر رہ گیا ہے ،اس حوالے سے اگر کوئی منع کرے تو اسے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ، اس صورتحال میں علاقہ کا امن و امان بھی داؤ پر لگا ہوا ہے ، انہوں نے کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لے کر علاقے سے تجاوزات کے مکمل خاتمہ اور مستقل بنیادی پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ تجاوازت دوبارہ قائم نہ ہو سکیں۔

 

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