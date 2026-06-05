صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروس ڈیلیوری سنٹرز میں سہولیات کی فراہمی یقینی نہ بنانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا ،) کمشنر

  • سرگودھا
سروس ڈیلیوری سنٹرز میں سہولیات کی فراہمی یقینی نہ بنانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا ،) کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ریونیو افسران پر واضح کیا ہے کہ ریونیوسے متعلق زیرالتوا کورٹ کیسز اور دیگر امور جلد ازجلدنمٹانے کے ساتھ سروس ڈیلیوری سنٹرز پر سائلین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی نہ بنانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔۔۔

کمشنر نے افسران کو تمام مدات میں مقررہ اہداف مالی سال کے اختتام سے قبل ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کی،اورکہا کہ اس میں غفلت و سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ریونیو افسران ہفتہ میں دو مرتبہ اپنے ماتحت فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کا ضرورجائزہ لیں۔انتقالات فیس، تاوان ،زرعی انکم ٹیکس اور اسٹام ڈیوٹی کی مد میں فیس وصولی،سرکاری اراضی کی ڈائریکٹری ،غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی ، سرکاری اراضی و دکانوں کی نیلامی ، فیس معافی کی وصولی ، ای رجسٹریشن اور زیر التواء انتقالات کے معاملات کو بروقت مکمل کر کے رپورٹ ارسال کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارکوں کی چائنا کٹنگ کا سلسلہ نہ رک سکا

واٹر سیوریج سروسز امپرومنٹ پروجیکٹ پروزیراعلیٰ کا جائزہ اجلاس

ہل پارک کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

برطرف ملازمین کی عدم بحالی پرتوہین عدالت کارروائی کاانتباہ

محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ، فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت

ناظم آباد میں کارروائی، جمیل چھانگا گروپ کا 1 ملزم ہلاک، 2گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ