صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف واقعات میں تین دوشیزائیں اغوا

  • سرگودھا
مختلف واقعات میں تین دوشیزائیں اغوا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف واقعات میں تین دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں پولیس کے مطابق 70شمالی سے شہزاد وغیرہ نے 19ساہ مسماۃ (م)، چک9ایم ایل سے فیصل اور اسکے ساتھیوں نے 22سالہ مسماۃ(ش) اور موضع رادھن سے رمضان وغیرہ نے 18سالہ مسماۃ(ن) کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقامات پر لے گئے ، ورثاء کی اطلاع پر پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویان کی تلاش شروع کر دی۔

مختلف واقعات میں تین دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں پولیس کے مطابق 70شمالی سے شہزاد وغیرہ نے 19ساہ مسماۃ (م)، چک9ایم ایل سے فیصل اور اسکے ساتھیوں نے 22سالہ مسماۃ(ش) اور موضع رادھن سے رمضان وغیرہ نے 18سالہ مسماۃ(ن) کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقامات پر لے گئے ، ورثاء کی اطلاع پر پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویان کی تلاش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

امریکہ ‘ ایران تنازع سے چاول مارکیٹ کمزور:عبد الحمید

سٹیلائٹ ٹاؤن ماڈل مارکیٹ منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت

ڈی پی او حافظ آ باد کا مبینہ طورپر سیاسی دبائو پر تبا دلہ

سیالکوٹ:ریسکیو 1122اور دیگر اداروں کی سیلاب سے نمٹنے کی مشق

حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہی :منشا اللہ بٹ

ڈپٹی کمشنر اور اے سی وزیرآباد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل