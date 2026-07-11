صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراں فروشی کیخلاف کارروائی، متعدد دکاندار وں کو جرمانہ

  • سرگودھا
گراں فروشی کیخلاف کارروائی، متعدد دکاندار وں کو جرمانہ

گراں فروشی کیخلاف کارروائی، متعدد دکاندار وں کو جرمانہمتعدد دکانداروں کو وارننگ ،سرکاری ریٹ لسٹیں نمایاں آ ویزاں کرنے کا حکم

کندیاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے کندیاں شہر کا دورہ کرتے ہوئے دودھ، دہی، چکن اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے والے مختلف دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے ، جبکہ متعدد دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ اشیائے ضروریہ کی سرکاری ریٹ لسٹیں نمایاں مقامات پر آویزاں کی جائیں اور تمام اشیاء کی فروخت مقررہ نرخوں کے مطابق یقینی بنائی جائے ، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آٹے کی قیمتوں پر تنازع شدید، سرکاری نرخ مسترد

غزہ کوصیہونیوں کے ماتحت کرنیکا منصوبہ شرمناک، تنظیم اسلامی

میٹرک سائنس کے نتائج،کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد

لاپتا تاجر کی بازیابی سے متعلق درخواست پرفریقین کو نوٹس

فراڈ نیٹ ورک سے مبینہ تعلق پر خاتون مسافر آف لوڈ

مطلوب بھتہ خور گرفتار،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن