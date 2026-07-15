صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا

  • سرگودھا
خاتون کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو قابو کر کے مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے سندھو ٹاؤن میں سندس نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس سے زبردستی قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ تاہم پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشیں، میپکو کا ہنگامی پلان جاری ،انتظامات مکمل

سی پی او کی زیر صدارت اجلاس امن وامان کی صورتحال پر گفتگو

ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے : آر پی او

مطالبات کی منظوری کیلئے پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاج

کوٹ ادو :سابق ایم پی اے نیاز حسین گشکوری سپرد خاک

فیصل ٹاؤن پارک زبوں حالی کا شکار، سہولیات کا فقدان

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر