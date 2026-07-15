عا م آدمی کی کسی سطح پر شنوا ئی نہیں ہو ر ہی:شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کا مر س شفیق ا لر حمن نے تا جر وں کے وفودسے ملاقات میں کہا ہے۔
کہ آ ج ملک میں عوا م کو سہو لیا ت فراہم کر نے کے نا م پر نئے نئے ا دا ر ے و جو د میں آ ر ہے ہیں جن کا اصل مقصد عوامی فلاح و بہبو د نہیں بلکہ بیو رو کر یسی کے حجم اور اثر و رسوخ میں اضافہ کر نا ہے عا م آدمی کی کسی سطح پر بھی شنوا ئی نہیں ہو ر ہی ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments