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ڈکیتی کی جھوٹی کال پر شہری گرفتار

  • سرگودھا
ڈکیتی کی جھوٹی کال پر شہری گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی کی جھوٹی کال کر کے پولیس کو دوڑیں لگوانے والے شہری دھر لیا گیا،بھابھڑہ سے دانیال نامی شخص نے ریسکیو 15 پر اطلاع دی تھی کہ اس کی کریانہ سٹور پر دو مسلح افراد نے واردات کی ہے ۔

 ڈکیتی کی جھوٹی کال کر کے پولیس کو دوڑیں لگوانے والے شہری دھر لیا گیا،بھابھڑہ سے دانیال نامی شخص نے ریسکیو 15 پر اطلاع دی تھی کہ اس کی کریانہ سٹور پر دو مسلح افراد نے واردات کی ہے ۔

 

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