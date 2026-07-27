صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیوں کی سیوریج پانی سے کاشت ،کھڑی فصل تلف

  • سرگودھا
سبزیوں کی سیوریج پانی سے کاشت ،کھڑی فصل تلف

سبزیوں کی سیوریج پانی سے کاشت ،کھڑی فصل تلف سیوریج کے پانی سے کسی قسم کی فصل کاشت نہیں کی سکتی، فوڈ حکام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے چک 127 شمالی میں سبزیوں کی سیوریج کے گندے پانی کے کاشت کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے کئی ایکڑ رقبہ پر محیط کھڑی فصل کو ٹریکٹر چلا کر اکھاڑ دیا جس پر کدو، توری اور خربوزے کی فصل شامل ہے ، ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فصلوں کوغیر قانونی طور پر سیوریج کے پانی سے کاشت کیا جارہا تھا، جس پر زرعی فارم کے دو مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، اس موقع پر فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا تھا کہ سرگودھا سمیت صوبے بھر میں سیوریج کے پانی سے کسی قسم کی فصل کاشت نہیں کی سکتی۔ اس لئے ایسے کاشت کے خلاف کاروائی تیزی سے جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹر ایف 14،15کے الاٹیز کو 6ماہ میں قبضہ دیا جا ئیگا ، سیکرٹری ہا ؤسنگ

ایرانی وفد کا دورہ کامسیٹس ، تعلیمی و سائنسی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ورکرز کے تمام مسائل حل کرینگے ،سیکرٹری ڈبلیو ڈبلیو ایف

پمز میں ایمر جنسی سینٹر کو جلد مکمل کیا جا ئے ،وزیر صحت

عبدالعلیم خان کا سکردو گلگت روڈ پر سیلاب سے متاثرہ پل کا معائنہ

ملک سے جلد پولیو کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئیگا،وزیرمملکت برا ئے صحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر