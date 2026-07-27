صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان زخمی

  • سرگودھا
ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان زخمی ہو گئے

جبکہ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس کے مطابق سمی سوہنا اور قاسم علی موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ لاہور روڈ پر پل مانگنی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے انہیں کچل دیا حادثے کے نتیجے میں سمی سوہنا کی دائیں ٹانگ دو مقامات سے ٹوٹ گئی جبکہ قاسم علی بھی شدید زخمی ہوا۔ دونوں کو ریسکیو 1122 کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ہونے والے ڈمپر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر