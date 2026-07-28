صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والی بال میچ کے دوران فائرنگ ،نوجوان زخمی

  • سرگودھا
والی بال میچ کے دوران فائرنگ ،نوجوان زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) والی بال میچ خونریز تصادم میں بدل گیا، مسلح شخص نے فائرنگ کر کے مخالف نوجوان کو گھائل کر دیا۔

بتایا جاتا ہے کہ لڈے والا گراؤنڈ میں جاری والی بال کا کھیل اس وقت خوف و ہراس میں بدل گیا جب مبینہ طور پر دو مسلح افراد نے گراؤنڈ میں پہنچ کر 19 سالہ نوجوان محمد حسیب پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ،زخمی نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے جاوید اور سہیل کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔، جس میں واقعہ چند روز قبل ملزمان کو گالم گلوچ سے منع کرنے کا شاخسانہ بتایا گیا ہے پولیس مصروف عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس