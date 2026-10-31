صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمہ قتل کے ملزم کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ

  • سرگودھا
مقدمہ قتل کے ملزم کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ

مقدمہ قتل کے ملزم کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ مجرم عثمان خالد کو اقدام قتل، اتلافِ عضو کے تحت 30 سال قید بامشقت کی سزا سنائی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیشن جج اختر بھٹی نے تھانہ کینٹ کے مقدمہ نمبر 91؍24 کا فیصلہ سناتے ہوئے خرم عباس نامی شخص کو قتل کرنے کے جرم میں مجرم شوکت کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا۔ اسی مقدمے کے کراس ورشن میں عدالت نے مجرم عثمان خالد کو اقدام قتل، اتلافِ عضو اور ضرر کی دفعات کے تحت 30 سال قید بامشقت، ایک لاکھ روپے جرمانے اور دیت کی سزا سنائی۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا توقیر محمد نعیم نے سنگین مقدمات میں مؤثر تفتیش اور مضبوط پیروی مقدمہ پر تفتیشی افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلوانا متاثرین کو انصاف کی فراہمی کا اہم حصہ ہے ۔ سرگودھا پولیس جدید تفتیشی نظام اور عدالتوں میں مؤثر پیروی کے ذریعے جرائم پیشہ افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے کمرشل مراکز کی تزئین و آرائش ، انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا فیصلہ

گندم کی مجوزہ قیمت 4500روپے فی من مقرر، عاشق کرمانی

جڑواں شہروں میں انسداد پولیو مہم 2نومبر سے شروع ہوگی

سائبر سکیورٹی روزمرہ زندگی کے تحفظ کا اہم چیلنج ،شزافاطمہ

پمز، چارج نرس کی 148اسامیوں پر امیدواروں کی فہرست جاری

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں عالمی یومِ ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن