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نمازِ جمعہ کے اجتماعات کے موقع پرسکیورٹی کے خصوصی انتظامات

  • سرگودھا
نمازِ جمعہ کے اجتماعات کے موقع پرسکیورٹی کے خصوصی انتظامات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع بھر میں نمازِ جمعہ کے اجتماعات کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ۔

 اہم مساجد اور امام بارگاہوں پر 500 سے زائد مسلح پولیس افسران و جوانوں کو تعینات کیا گیا، جبکہ ایلیٹ فورس کے دستے حساس علاقوں اور عبادت گاہوں کے اطراف مسلسل گشت کرتے رہے۔ اور سکیورٹی صورتحال کی نگرانی کرتے رہے ۔ اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے استعمال کے ذریعے سکیورٹی چیکنگ یقینی بنائی گئی، جبکہ ٹریفک پولیس کے افسران و اہلکار بھی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور شہریوں کو آمدورفت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں موجود رہے ۔ ڈی پی او توقیر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال اور عبادت گاہوں کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس ہمہ وقت الرٹ اور متحرک ہے ۔

 

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