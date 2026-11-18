تمام داخلی وخارجی راستوں کے علاوہ اہم مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیکرٹری ڈی آر ٹی اے سرگودھا محمد طاہر ملک نے بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کیلئے ضلع کے تمام داخلی وخارجی راستوں کے علاوہ اہم مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات کر دیں۔
جو و ن وے کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لینگی،جبکہ سیکرٹری ڈی آر ٹی اے نے ڈرائیوروں کو ون وے کی خلاف ورزی کے نقصانات سے بالخصوص متنبہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی فعل مسافروں کی جان لے سکتا ہے ۔جبکہ اس خلاف قانون اقدام پر ٹرانسپورٹر وں او رڈرائیوروں کو بھاری جرمانوں کا سامنا بھی کرنا پڑسکتاہے ۔
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