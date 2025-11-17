صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعددمنشیات فروش دو کلو ہیروئن ،10بیٹریوں سمیت گرفتار

متعددمنشیات فروش دو کلو ہیروئن ،10بیٹریوں سمیت گرفتار

الہ آباد‘تلونڈی (نمائندہ دنیا ‘نامہ نگار)الہ آباد‘تلونڈی (نمائندہ دنیا ‘نامہ نگار) پولیس تھانہ الہ آباد نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد منشیات فروشدو ڈرون،د وکلو ہیرئوئن ، دوپسٹل اور 10 بیٹریوں سمیت گرفتار کر لئے ۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم منشیات سپلائی کے اہم نیٹ ورک سے وابستہ ہیں۔

