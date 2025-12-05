صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
گرین ٹائون کا ثقلین، لیاقت آباد کا نثار، ڈیفنس کا فراز، برکی کا اقبال لٹنے والوں میں شامل مغلپورہ ، بھاٹی سے گاڑیاں ، غازی آباد ،نولکھا، مزنگ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے کی نقدی، موبائل فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا گیا،3 موٹرسائیکلیں اور 2گاڑیاں چوری کرلی گئیں۔ گرین ٹائون میں ثقلین سے 2لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون، لیاقت أٓباد میں نثار سے 2لاکھ روپے اور موبائل فون،ڈیفنس اے میں فراز سے 1 لاکھ 85ہزار روپے اور موبائل فون،برکی میں اقبال سے 1لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل فون،راوی روڈ میں ضمیر سے 1 لاکھ 55ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔مغلپورہ اور بھاٹی گیٹ سے گاڑیاں جبکہ غازی آباد ،نولکھا اور مزنگ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

