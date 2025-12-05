صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

لاچی بازار میں فائرنگ سے حسن ، ظاہر ،غفور اور معمور نے دم توڑ دیا زخمی ہونیوالے اعجاز اور حماد کی حالت تشویشناک ،ہسپتال منتقل کردیا

پشاور (اے پی پی)کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے بازار میں جمعرات کو پولیس سٹیشن کے قریب دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد قتل اور دو زخمی ہو گئے ۔مقتولین میں حسن ، ظاہرزمان، غفور اور معمور جبکہ زخمیوں میں اعجاز اور حماد شامل ہیں۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا ۔ ریسکیو حکام کے مطابق شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر کوہاٹ منتقل کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی فائنل،سیالکوٹ کو جیت کیلئے پہاڑ جیسا ہدف

کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز ٹیم مشکلات کا شکار

شان مسعود کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 13 ہزار رنز مکمل

ایشیز دوسرا ٹیسٹ، انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 325 رنز بنالئے

نیدرلینڈز کے کرکٹرز این سی اے میں سکلز پروگرام کا حصہ

گوگل پر زیادہ سرچ،سپر لیگ بھی فہرست میں شامل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak