صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں،لاکھوں روپے چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
تتلے عالی :مختلف واقعات میں موٹر سائیکلیں،لاکھوں روپے چوری

تتلے عالی(نامہ نگار )چوری کے واقعات میں موٹر سائیکلیں،لاکھوں روپے ودیگر سامان چوری ہوگیا۔

بوپڑہ خورد میں آصف جاوید کی موٹر سائیکل نمبر اے ایکس ایچ3682 ڈیرہ سے ،کڑیال کلاں کے اسامہ یاسین کی بغیر نمبر موٹر سائیکل تتلے عالی ملت سپورٹس کمپلیکس کے باہر سے ،کوٹ باقر کے محمد بوٹا کی موٹر سائیکل کوٹ میتلا سے چوری ہو گئی،تتلے عالی کے خلیل احمد کے کریانہ سٹور سے 4لاکھ روپے اورپرائز بانڈزمالیت38ہزار روپے ودیگر سامان چوری ہو گیا،تتلے عالی میں وسیم کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak