صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد : ایک روز قبل گھر سے لاپتہ 3 سالہ بچی قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
وزیر آباد : ایک روز قبل گھر سے لاپتہ 3 سالہ بچی قتل

ملزم نے لاش گھر کے باہر پھینک دی ، موت سر پر چوٹ کے با عث ہو ئی :ہسپتال ذرائع بیرون ملک مقیم والد احتشام کی 2 شادیاں ، والدہ اور عزیز و اقارب کے بیانات قلمبند

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )لاپتہ ہونے والی 3 سالہ بچی کو قتل کے بعد گھر کے باہر پھینک دیا گیا ۔ وزیرآباد کے علاقہ دھونکل کے بیرون ملک مقیم رہائشی احتشام کلیر کی 3 سالہ بیٹی ایشا کو نامعلوم ملزم نے قتل کر کے لاش گھر کے باہر پھینک دی اور فرار ہو گیا ،بچی ایک روز قبل لاپتہ ہوئی تھی ،پراسرار ہلاکت سے علاقہ کی فضا سوگوار ہو گئی ۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بچی کے والد نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور بچی سوتیلی والدہ ،دادی اور چچا کے ساتھ قیام پذیر تھی ۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کیلئے بچی کی والدہ اور عزیز و اقارب کے بیانات قلمبند کئے ہیں۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق بچی کی ہلاکت سر پر چوٹ کی وجہ سے ہوئی ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے محرکات و مرکزی ملزم کو جلد سامنے لے آئیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تیراہ میں آپریشن ہو رہا نہ انخلا کا حکم دیا:وفاقی حکومت:مجھے ہٹانے کیلئے 3آپشن،گورنر راج لگائیں،نااہل کریں یا مارددیں،بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے:وزیراعلیٰ پختونخوا

ڈی آئی خان:خودکش دھما کا کرنیوالا بمبار افغانی نکلا

پاکستان کی امریکا اور ایران کے درمیان پس پردہ ثالثی

مریم نواز کا سوہنا پنجاب منصوبہ،51شہروں میں کام شروع

اسحاق ڈار وطن پہنچ گئے ،قطر ، بنگلہ دیش کے ہم منصبوں سے رابطے

وزیراعظم کی لندن میں تاجروں عالمی ماہرین سے ملاقاتیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak