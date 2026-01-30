صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیت گینگ گرفتار 78لاکھ کا مال مسروقہ برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈکیت گینگ گرفتار 78لاکھ کا مال مسروقہ برآمد

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)سٹی پولیس نے ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتارکرکے 78لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کرلیا۔

چند روز ملزموں نے شیراز ضیاسکنہ کسوکی روڈ کے گھر سے 74لاکھ کے زیورات قیمتی موبائل فونز،گھڑیاں ،300ریال اور ایک لاکھ 70ہزار روپے لوٹ کر فرار ہوگئے تھے جس پر ڈی پی او کامران حمید نے گرفتاری کیلئے سٹی پولیس کو خصوصی ٹاسک دیا ۔ ایس ایچ اوسٹی شہاب اکرم نے چھاپہ مار کر گینگ کے سرغنہ بابر مسیح اور اسکے ساتھی کو گرفتار کرکے مال مسروقہ برآمد کرلیا ۔ڈی پی او کامران حمید کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ کا ضلع بھر میں گھیراتنگ کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

موہن جو دڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت

سپورٹس کمپنی نائیکی کے دماغ میں تبدیلیاں لانیوالے جوتے

ایک ہی سال اور تاریخ میں پیدا ہونیوالا 102سالہ جوڑا

چین:شرارتی بچے نے ناک میں تالا لگا لیا، ویڈیو وائرل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak