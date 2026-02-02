صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کی دہلیز پر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چور لے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
گھر کی دہلیز پر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چور لے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کی دہلیز پر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چور لے نکلے۔ تھانہ منصور آباد کے علاقے میں عمران نامی شہری کی جانب سے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

تھانہ منصور آباد کے علاقے میں عمران نامی شہری کی جانب سے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کی موٹر سائیکل چوری کر کے موقع سے فرار ہوگئے۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

کمرشل ٹائم، اربوں کی سرمایہ کاری:بائیکاٹ کے اثر ات کیاہونگے ؟

اہم میچ میں شکست قومی ٹیم انڈر 19 ورلڈکپ سے باہر

ایشین سنوکر ، محمد آصف کی لگاتار دوسری فتح

شاہد آفریدی کی قومی ٹیم کی پرفارمنس کی تعریف

ہیری بروک کا ساتھی کھلاڑیوں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak