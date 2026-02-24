صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں چیک اپ کے لیے آئے وکلا نے مبینہ طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال انتظامیہ نے او پی ڈی بندکردی ، مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔

امیر افضل نارو ایڈووکیٹ اپنے ساتھی زین ایڈووکیٹ کے ساتھ ہسپتال گئے ، جہاں لیٹ ٹوکن ملنے پر انہوں نے سٹاف اور ایم ایس سمیت دیگر ڈاکٹرز کو دھمکیاں دیں اور تشدد کیا، جبکہ مشینری اور سامان کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے وکلا کی اس حرکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال کا روڈ بلاک کیا، جس سے مریض اور لواحقین اندر محصور ہو گئے ۔ ایم ایس ڈاکٹر جعفر حسین کی مدعیت میں پولیس نے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

لوگ دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں کر پاتے :ثروت گیلانی

تمام مردوں کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے :عتیقہ اوڈھو

وجے کے والدین کی بہو سے متعلق خواہش سامنے آ گئی

شادی کے بعد عورت بدل جاتی ہے :گوہر رشید

زارا نور کا کرکٹر عماد وسیم اور سابقہ اہلیہ کے تنازع پر افسوس کا اظہار

کسی اداکار یا شوبز شخصیت سے شادی نہیں کرونگی:ریشم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak