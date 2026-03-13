دودھ میں ملاوٹ پر 2دکانداروں کوقید وجرمانے کی سزا

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)دودھ میں ملاوٹ کرنے پر مقدمات میں 2دکانداروں کو سزائیں سنا دی گئیں۔

 تھانہ صدر میں درج مقدمہ میں اصغر کو 3ماہ قید بامشقت اور 3لاکھ جرمانہ جبکہ تھانہ باغبانپورہ میں درج مقدمہ پر الیاس کو 50ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ علی امجد اور ثنا افضل واہلہ نے مجرموں کو ملاوٹ پر سزائیں سنائیں۔فوڈاتھارٹی ٹیم نے چیکنگ کے دوران یونٹ سے خشک دودھ کی بھاری مقدار برآمد ہونے پر مقدمات درج کروائے تھے ، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اور ٹیموں کے دلائل کے بعد سزائیں سنائی گئیں۔ 

 

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak