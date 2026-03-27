میونسپل کمیٹی کا ملازم رشوت لینے کے الزام میں گرفتار

  جرم و سزا کی دنیا
حافظ آباد (نمائندہ،نامہ نگار)محکمہ انسداد رشوت ستانی نے میونسپل کمیٹی کے ملازم کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

محلہ شیرآباد کے رہائشی ذوالفقار نے محکمہ کو درخواست میں الزام عائد کیا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے ملازم شبیر رحمانی نے دوماہ قبل اس سے مکان کے نقشہ کی مد میں سولہ ہزار رشوت لی اور بعدازاں نہ تو نقشہ بنوایا اور نہ ہی وہ رقم واپس کررہاہے جس پر کارروائی کی گئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نائب قاصد شبیر نے عرصہ دراز سے غریب خوانچہ فروشوں اور ریڑھی بانوں سے بھتہ وصول کرنا معمول بنا ہواتھا۔ وہ میونسپل کمیٹی میں نوسرباز مشہور تھا اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ ڈیوٹی کئے بغیر تنخواہیں وصول کرنابھی اسکا معمول تھا ۔

 

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل:حیدر آباد کو شکست،افتتاحی میچ قلندرز کے نام

ملتان سلطانز اور دنیا میڈیا گروپ کی پارٹنرشپ کا اعلان

زلمی نے اس بار بڑی کمزوری کو دور کر لیا:بابر اعظم

راولپنڈیز چیمپئن بننے کی کوشش کریں گے :سعد مسعود

نئی ٹیموں کی آمد نے مقابلے کا رحجان بڑھا دیا :شاداب

ٹیم کو جتوا کر دوبارہ چیمپئن بنوانا چاہتا ہوں:محمد نعیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
