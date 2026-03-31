اسلام آباد:ڈاکوؤں کی فائرنگ، تاجر فارم ہاؤس میں قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
واقعہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقہ میں ہوا، ڈاکو موبائل، گارڈز کا اسلحہ لے گئے سی سی ٹی وی ویڈیو میں ڈاکوؤں کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوش علاقے میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے معروف تاجر فارم ہاؤس میں قتل کر دیا، ڈاکو عامر اعوان کا  موبائل فون اور ان کے گارڈز کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے ۔ پولیس نے کہا واقعہ گزشتہ روز تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں ڈاکوؤں کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتے اور لان سے گزرتے دیکھا جاسکتا ہے ، ڈاکوؤں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔

پولیس کا کہنا ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے معروف بزنس مین ٹیوٹا موٹرز کے مالک عامر اعوان شدید زخمی ہوئے تھے جو گزشتہ روز دوران علاج دم توڑ گئے ، واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے ردعمل میں کہا اس سال مجموعی طور پر اسلام آباد میں جرائم کے واقعات میں کمی ہوئی، اس سنگین واردات کی تحقیقات کرکے تمام تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھیں گے ، جتنے اندھے قتل ہوئے منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور مجرمان کو سزائیں دلوائی ہیں۔

 

خلیج جنگ:زراعت بھی متاثر،کھاد کی قلت،خوراک مہنگی ہونے کا خطرہ

اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور

امریکا،ایران میں بڑی پیش رفت کا کوئی ثبوت موجود نہیں

یہ جنگ ہماری ہے نہ اس میں الجھیں گے :کیئر سٹارمر

جدہ اجلاس:سعودی ولی عہد، امیر قطر ، اردن بادشاہ کی شرکت

سپین نے امریکی جنگی طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
