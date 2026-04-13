صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں 11 وارداتیں، گھر سے 30 لاکھ، زیورات چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے اظہر سے 4لاکھ 70ہزار ،شاہ زیب سے 4لاکھ روپے لوٹ لئے فیکٹری ایریا میں علی شیر کے گھر واردات ، دیگر علاقوں سے 2گاڑیاں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 11وارداتیں ، شہر ی لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے ۔ڈاکوؤں نے ڈیفنس میں اظہر سے 4لاکھ 70 ہزار و موبا ئل ،گرین ٹاؤن میں صائم سے4 لاکھ 45 ہزار وموبائل،گلشن اقبال میں کامران سے 4 لاکھ 15 ہزار و موبائل ، نواب ٹاؤن میں شاہ زیب سے 4لاکھ وموبائل ،شادمان میں جمال سے 3 لاکھ 50 ہزار و موبائل فون چھین لیا ۔ فیکٹری ایریا علاقے علی چوک میں نامعلوم افرادعلی شیر کے گھر داخل ہو کر الماریوں کے تالے توڑ کر 30لاکھ روپے اور زیورات لے گئے ،اہلخانہ گھر موجود نہیں تھے ۔ بادامی باغ اور چوہنگ سے 2گاڑیاں ، لوئرمال ،باٹاپور اور مصطفی أٓباد سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak