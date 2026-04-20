سواری کراچی لے جانیوالے مغوی ڈرائیور کی لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
2 ماہ قبل رینٹ اے کار مالک نے فیاض کو سواری کیساتھ بھیجا، اپنی گاڑی لے آیا نشتر پولیس تھانے چکر لگواتی رہی ،اب ہمیں کال کر کے کہا لاش لے جائیں،اہلخانہ

لاہور (کرائم رپورٹر )دو ماہ قبل اغوا ہونے والے ڈرائیورکی لاش برآمد ہو گئی،اہلخانہ کے مطابق مقتول فیاض دو ماہ قبل سواری لے کر کراچی گیا تھا ،نشتر کالونی پولیس مقتول کے اہل خانہ کو دو ماہ تک تھا نے کے چکر لگواتی رہی ، مقتول کو ناصر اور یاسر نامی رینٹ اے کار مالک نے سوار یوں کے ساتھ کراچی بھجوایا تھا ، رینٹ اے کار کا مالک دو ماہ قبل گاڑی واپس لے آیا تھا، اہل خانہ کے مطابق رینٹ اے کار کے مالکان نے مقتول فیاض کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جبکہ نشتر کالونی تھانے کے تفتیشی آفیسر نے ہمیں کال کرکے کہا کہ فیاض کی لاش لے جائو ،ہم دو ماہ تک پولیس افسروں کی منتیں کرتے رہے کہ مقتول کو تلاش کریں لیکن ہماری کہیں شنوائی نہیں ہوئی، اعلیٰ پولیس افسروں سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ 

نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران جنگ میں دھکیلا:کملا ہیرس

یورپی یونین اسرائیل سے تعلقات ختم کرے :سپین کی درخواست

ٹرمپ کی دھمکی کا جواب ، ایرانی ثقافتی ورثے کی ویڈیوز جاری

شمالی کوریا کا ایک بار پھر میزائل تجربہ ،جنوبی کوریا کی مذمت

امن پسندوں پر حملے قابلِ قبول نہیں:اقوام متحدہ

ایران کیخلاف جنگ ختم نہیں ہوئی ،کسی لمحے نئی پیشرفت ہوسکتی :اسرائیلی وزیراعظم

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
