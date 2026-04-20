صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن پسندوں پر حملے قابلِ قبول نہیں:اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
امن پسندوں پر حملے قابلِ قبول نہیں:اقوام متحدہ

لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس پر حملے کی مذمت،یہ سلسلہ بند ہوناچاہئے فریقین جنگ بندی کرکے دشمنیوں کوختم کریں:سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس

نیویارک (مانیٹرنگ ڈیسک)اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ امن پسندوں پر حملے قابلِ قبول نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس پر حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ لبنان میں امن پسندوں کی شہادت کا یہ حالیہ ہفتوں میں تیسرا واقعہ ہے ، یہ حملے بند ہونے چاہئیں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ حملے میں ایک فرانسیسی امن پسند شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں، فریقین جنگ بندی اور دشمنیوں کا خاتمہ کریں۔واضح رہے کہ گزشتہ روز فرانس کے صدر ایمانیوئل میکرون نے کہا تھا کہ بین الاقوامی فورس پر حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنا لبنانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

او آئی سی سی آئی کی بجٹ تجاویز پیش، ٹیکس اصلاحات پر زور

تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو دیا جائے ،اشرف بھٹی

شعبہ ماہی گیری میں گہرے سمندر کے وسائل سے استفادہ وقت کی ضرورت قرار

لاہور میں سولر نمائش کا بھرپور کامیابی کے ساتھ اختتام

دالوں کی درآمدات میں 24.19فیصد کی کمی

پبلک و پرائیویٹ سیکٹر میں مؤثر اشتراک ناگزیر،سیف الرحمان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak