صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے تعلیمی اداروں میں آئس سپلائی کرنے والا اہم ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
پنجاب کے تعلیمی اداروں میں آئس سپلائی کرنے والا اہم ملزم گرفتار

ملزم یاسین نے اعترافِ جرم کر لیا: ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس

لاہور (این این آئی) پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والے مبینہ بڑے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم محمد یاسین کو گرفتار کر لیا۔ڈائریکٹر جنرل پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مظہر اقبال کے مطابق  ملزم محمد یاسین پنجاب کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کو آئس فراہم کرتا رہا ہے اور اس نے دورانِ تفتیش اعترافِ جرم بھی کر لیا ہے ۔ترجمان کے مطابق ایک روز قبل ملتان سے دو مبینہ سمگلرز افتخار احمد اور شبیر احمد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے اعلیٰ معیار کی 16 کلو آئس اور اسلحہ برآمد کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کی نشاندہی پر محمد یاسین کا نام سامنے آیا، جس کے بعد اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق تینوں ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مظہر اقبال نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak