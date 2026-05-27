صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ اور فراڈ میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
انسانی سمگلنگ اور فراڈ میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی سمگلنگ میں ملوث ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ایف آئی اے سرکل فیصل آباد کی ٹیم نے کارروائی کے دوران انسانی سمگلنگ اور فراڈ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم سکندر حیات کو گرفتار کرلیا۔ ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر چنیوٹ کے رہائشی شہباز کے بھائی کو عراق بھجوانے کا جھانسہ دے کر پانچ لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے ۔ملز موں نے متاثرہ شہری کو غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کروایا جس کے نتیجے میں وہ تین ماہ تک عراق کی جیل میں قید رہا۔ واقعہ کے بعد ملزم سکندر حیات گرفتاری سے بچنے کیلئے روپوش ہوگیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

چاندی 153، سونا 2 ہزار 400 روپے تولہ سستا

فری لانسرزنے 10 ماہ میں 95 کروڑ ڈالر زرمبادلہ کمالیا

کارپٹ مینو فیکچررز کا عالمی نمائش کیلئے فنڈز کے اجراء کا مطالبہ

پاک سوزوکی کا 1 لاکھ مینگرووز لگانے کے منصوبے کا آغاز

بینک اسلامی نے کریڈٹ و فنانسنگ کیلئے فوکس پلیٹ فارم متعارف کرا دیا

شعبہ خدمات کی برآمدات میں 18 فیصد اضافہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak