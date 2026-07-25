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قصور :بیٹے نے آہنی راڈ سے ماں کو قتل کردیا

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور :بیٹے نے آہنی راڈ سے ماں کو قتل کردیا

قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں بیٹے نے آہنی راڈ کے وار سے ماں کو قتل کردیا۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن کے علاقے بستی صابری میں مبینہ طور پر گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ملزم حافظ بلال نے۔۔۔

 اپنی 55 سالہ والدہ غلام فاطمہ زوجہ عباس کو لوہے کے راڈ سے پے  درپے وار کرکے موت کی نیند سلایا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کا بیٹا حافظ بلال واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ 

 

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