صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس کی جگہ بجلی کے چولہے سے دمہ کی شدت میں کمی

  • عجائب دنیا
گیس کی جگہ بجلی کے چولہے سے دمہ کی شدت میں کمی

واشنگٹن (نیٹ نیوز) گیس کی جگہ بجلی کے چولہے کو استعمال کرنے سے دمہ کی علامات کی شدت گھٹ جاتی ہے ،یہ بات امریکا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔

کیس ویسٹرن ریورس یونیورسٹی کی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ گیس کے چولہوں کے استعمال سے دمہ کی علامات کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے ۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ یہ چولہے قدرتی گیس سے جلتے ہیں اور اس گیس کو جلانے سے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسی گیسیں فضا میں خارج ہوتی ہیں۔طویل المیعاد بنیادوں پر اس آلودگی سے پھیپھڑوں کے افعال کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور نظام تنفس کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے ۔تحقیق کے مطابق گیس کی جگہ بجلی کے چولہوں کے استعمال سے گھروں کی اندرونی فضا میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کی سطح میں 70 فیصد تک کمی آئی جبکہ دمہ سے متاثر مریضوں کی علامات کی شدت بھی گھٹ گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،82ارب خسارہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں122،874 لاٹس کی ٹریڈنگ

چاندی61،سونا 4600روپے سستا،ڈالر کی قدربھی کم

پٹرولیم قیمتوں میں روزانہ ردوبدل سے صنعتیں بحران سے دوچار ،نکاٹی

ڈی ایٹ ممالک میں مضبوط معاشی انضمام ناگزیر،وفاقی چیمبر

الیکٹری سٹی پاکستان اور ای وی ایس ورلڈ نمائش کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak