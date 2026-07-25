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20 سال تک بیوی سے بات نہیں کی، حیران کن وجہ

  • عجائب دنیا
20 سال تک بیوی سے بات نہیں کی، حیران کن وجہ

ٹیوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں ایک شوہر نے 20 سال تک اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ جزیرے ہوکائڈوسے تعلق رکھنے والے ایک 18 سالہ نوجوان نے ایک ٹیلی ویژن شو میں بتایا کہ۔۔۔

اس کے والدین تقریباً 20 سال تک ایک ساتھ رہے لیکن اس نے کبھی اپنے والدین کو آپس میں باقاعدہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔میڈیا اس خاموشی کی وجہ کوئی تلخ جھگڑا یا بے وفائی نہیں تھی بلکہ شوہر اوکو کاتایاما نے اپنی اہلیہ سے بات کرنا اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیوی کی بچوں پر زیادہ توجہ پر حسد محسوس کرتا تھا۔ شو کی انتظامیہ نے جوڑے کی ملاقات کا انتظام کیا۔ملاقات کے دوران شوہر نے خاموشی توڑتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہماری بات چیت ہوئے خاصا عرصہ گزر چکا ہے ، تم بچوں کے معاملے میں بہت فکرمند رہتی تھیں، اب تک تم نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں اور میں ہر اس چیز کیلئے شکر گزار ہوں۔

 

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