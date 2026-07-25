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قصور:نوجوان پستول صاف کرتے گولی لگنے سے جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور:نوجوان پستول صاف کرتے گولی لگنے سے جاں بحق

قصور(نمائندہ دنیا) تھانہ صدر قصور کے علاقے کھارا گاؤں میں 22 سالہ نوجوان پستول صاف کرنے کے دوران اچانک گولی لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔

 ذرائع کے مطابق عابد اور اس کا دوست شعیب موقع پر موجود تھے ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عابد نے پستول کا میگزین نکال کر شعیب کے حوالے کیا، تاہم اسی دوران مبینہ طور پر اچانک فائر ہوگیا، جو عابد کے سینے میں جا لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کردیا۔

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