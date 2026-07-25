صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
سابقہ رنجش ،خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ روشن والا کے علاقے میں غلام مرتضی ٰنامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 ملزمان کی جانب سے سابقہ رنجش کی بناء پر اس کی ہمشیرہ کو قابو کر لیا گیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا۔ جبکہ اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شکیرا اور برنا بوائے کا فیفا ورلڈ کپ فائنل کا گانا نئی بلندیوں پر

ابتدامیں لوگوں کے رویے پر کرشمہ راتوں کو روتی تھی:کرینہ

مومنہ اقبال پر شوہر کیساتھ ر ومانوی فوٹو شوٹ کروانے پر تنقید

مودی نے کبھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا:نصیر الدین شاہ

نیٹ فلکس کی پہلی پاکستانی اوریجنل سیریز رواں سال کے آخر میں ریلیز ہو گی

اپنی قبر تیار کرا رکھی ہے ،عطا اللہ عیسی خیلوی کا کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak