صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروں کی ٹکر سے دوموٹر سائیکل سوار شدید زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
کاروں کی ٹکر سے دوموٹر سائیکل سوار شدید زخمی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) کاروں کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوگئے ۔

کڑیال روڈ پر کھارا گاؤں کے قریب کار کی ٹکر سے 17 سالہ موٹر سائیکل سوار عبدالرحمن کی ٹانگ ٹوٹ گئی ۔ کڑیال خورد کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار اکمل رمضان کے سر پر شدید چوٹ آئی، موقع پر موجود شہریوں نے دونوں زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا جہاں سے انہیں تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی، 56فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

سونا1000روپے مہنگا،چاندی سستی،ڈالر کی قدرکم

بینک اسلامی کا نمایاں کارکردگی والے ملازمین کو خراجِ تحسین

امریکی وفد کی کراچی بندرگاہ پرجدید منصوبوں میں دلچسپی

جامشورو پاور منصوبے کو تھر کوئلے پر منتقلی کی تیاریاں تیز

ڈی آئی بی پاکستان اور سسٹمز لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak