صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج

قصور (نمائندہ دنیا) تھانہ صدر پتوکی پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر پتوکی میں تعینات اے ایس آئی محمد حنیف نے تحریری استغاثے میں پولیس کو بتایا کہ چک نمبر 25 کھوکھر کے رہائشی محمد لطیف عرف نکانے اپنے پاس غیر قانونی طور پر پسٹل رکھا ہوا تھا، جو قانوناً جرم ہے ۔ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذیابیطس مریضوں کے دانتوں کی بحالی پر اہم تحقیق

لبنان:100برس سے زائد عرصے سے فلافل بیچنے والا خاندان

خلا میں نمودار ہونے والے پُراسرار سِگنل کا معمہ حل

اے آئی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ، سائنسدان کا انتباہ

ویپنگ خطرناک دائمی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی :تحقیق

امریکا:گھر کا سودا خریدنے گئی خاتون نے بڑی لاٹری جیت لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak