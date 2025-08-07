صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

  • دنیا میرے آگے
پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

ماسکو (اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان ماسکو میں اہم ملاقات ہوئی۔۔

، جسے کریملن  نے تعمیری قرار دیا ہے تاہم امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار ہے ، ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات کو انتہائی مثبت قرار دیا ، دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو کے تجارتی شراکت داروں پر پابندیاں جمعہ کو عائد کی جائیں گی۔یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے فون پر بات کی، جس میں یورپی رہنما بھی شریک تھے ۔واضح رہے صدر ٹرمپ نے روس کو جمعہ تک امن کی جانب پیش رفت کا الٹی میٹم دیا ہے ، ورنہ نئی پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جرمنی میں جراسک دور کی قدیم سمندری مخلوق دریافت

جلے ہوئے زخموں کو ٹھیک کرنے کیلئے جادوئی پٹی تیار

کوما میں جانیوالی طالبہ کالج میں داخلہ کا سن کر بیدار

جسے اپنا پالتو جانور پسند نہیں وہ شکاری جانور کو کھلادے

سب سے زیادہ تعداد میں جمع ہوکر ماریمبا بجانے کا ریکارڈ

کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak