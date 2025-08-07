پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار
ماسکو (اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان ماسکو میں اہم ملاقات ہوئی۔۔
، جسے کریملن نے تعمیری قرار دیا ہے تاہم امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار ہے ، ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات کو انتہائی مثبت قرار دیا ، دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو کے تجارتی شراکت داروں پر پابندیاں جمعہ کو عائد کی جائیں گی۔یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے فون پر بات کی، جس میں یورپی رہنما بھی شریک تھے ۔واضح رہے صدر ٹرمپ نے روس کو جمعہ تک امن کی جانب پیش رفت کا الٹی میٹم دیا ہے ، ورنہ نئی پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔