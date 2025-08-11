بھارت خطے میں عدم استحکام کیلئے بضد:واضح کر دیا جارحیت کی تومنہ توڑ جواب دینگے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے سے بڑی سرمایہ کاری آسکتی:فیلڈ مارشل ،ڈیڑھ ماہ میں دوسرا دورہ واشنگٹن
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوز ایجنسیاں) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ امریکا سے ممکنہ تجارتی معاہدے سے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے ،دنیابھر میں جنگیں روکنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکورہیں ،بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے ، پاکستان واضح کرچکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
بیرون ملک مقیم پاکستانی ’’برین ڈرین ‘‘نہیں بلکہ ’’برین گین‘‘ہیں ،اوورسیز پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہیں ۔واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیرنے کہاکہ ہماری ترقی اورخوشحالی دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے ، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ایک کھلی حقیقت ہے ، ناگہانی آفات پربھی بیرون ملک پاکستانی سب سے پہلے امداد کی اپیل پر لبیک کہتے ہیں۔نہوں نے کہاکہ بھارت اپنے آپ کو ’’وشوا گرو‘‘کے طورپرپیش کرنا چاہتا ہے لیکن عملی طورپرایسا کچھ نہیں، بھارتی خفیہ ایجنسی کی ٹرانس نیشنل دہشتگرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے ۔ اس کی مثالیں کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل اور قطر میں 8 بھارتی نیول افسروں کا معاملہ ہے ، اس کی مثال کلبھوشن یادیو جیسے واقعات بھی ہیں۔فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی، حالیہ بھارتی جارحیت شرمناک بہانوں کے ساتھ کی گئی، کسی بھی غلطی کی وجہ سے دوطرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے ، ان کی سٹریٹجک لیڈرشپ نے ناصرف پاک بھارت جنگ بلکہ دنیا میں بہت سی جنگوں کوروکا۔
ڈیڑھ ماہ کے وقفے سے میرا دوسرا دورہ پاک امریکا تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت ہے ، ان دوروں کا مقصد تعلقات کوتعمیری، پائیدار اور مثبت راستے پرگامزن کرنا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیربھارت کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے ، قائداعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ۔مقبوضہ کشمیرپراقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں، پاکستان ان قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے ۔فیلڈ مارشل نے کہاکہ غزہ میں جاری نسل کشی بدترین انسانی المیہ ہے ، غزہ کی صورت حال کے عالمی اور علاقائی دونوں سطح پر شدید مضمرات ہیں۔ افغانستان سے فتنہ الخوارج سمیت کئی دہشتگرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف متحرک ہیں، دہشتگردوں کیلئے کوئی ہمدردی نہیں، انہیں انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا کو افراتفری پیدا کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی دیا، انہوں نے آیت پڑھی ’’اے ایمان والو، اگرکوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبرلے کر آئے توخوب تحقیق کرلیا کرو تاکہ تم نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اوربعد میں اپنے کئے پرپشیمان نہ ہو‘‘۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہناتھاکہ بین الاقوامی تعلقات کے محاذ پربھی پاکستان نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، امریکا، سعودی عرب، یو اے ای اور چین کے ساتھ مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر عملدرآمد جاری ہے ، معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے ۔
نئی نسل کی سوچ، تعلقات اور ترجیحات مختلف ہیں جسے سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے ، ہماری 64 فیصد نوجوان آبادی بے پناہ صلاحیتوں سے بھرپور ہے ، یہ نوجوان مستقبل کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کریں گے ۔آرمی چیف نے کہا کہ ہماری بھارت کے خلاف سفارتی اورسکیورٹی میدان میں حالیہ کامیابی خداکی رحمت سے ممکن ہوئی، یہ کامیابی اجتماعی کوشش، سیاسی لیڈرشپ کی دوراندیشی اوربہادرافواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے ۔ اب سوال یہ نہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اورکتنی قوت سے ہم اٹھیں گے ، آئیے ہم اپنے آباؤ اجداد کی میراث قائم رکھتے ہوئے نئے جذبے اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھیں۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے سرکاری دورہ امریکا پر ہیں اورانہوں نے امریکی سیاسی و عسکری قیادت اور پاکستانی نژاد کمیونٹی کے ارکان سے اہم ملاقاتیں کیں۔ٹامپا میں فیلڈ مارشل نے امریکی سنٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل مائیکل ای کرلا کی ریٹائرمنٹ تقریب اور نئے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کی چارج سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی۔
آرمی چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی اورباہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا،فیلڈ مارشل نے جنرل کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔انہوں نے دوست ممالک کے دفاعی سربراہوں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں کیں۔آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستانی نژاد امریکی برادری کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن میں شرکت کی جس میں فیلڈ مارشل نے انہیں پاکستان کے روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے اور سرمایہ کاری کے فروغ میں فعال کردار ادا کرنے پر زور دیا۔پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔یاد رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رواں سال امریکا کا یہ دوسرا سرکاری دورہ ہے ، اس سے قبل آرمی چیف جون میں سرکاری دورے پر امریکا گئے تھے جہاں انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت پر وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر ان سے ملاقات کی تھی۔