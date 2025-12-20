انڈر 19 ایشیا کپ: بنگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا
بارش کے باعث میچ 27 اوورز تک محدود، بنگلہ دیش نے 121 رنز بنائے ، پاکستان نے ہدف دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلی پاکستان کی جیت میں عبدالسبحان کی 4 وکٹوں،سمیر کی ناقابل شکست نصف سنچری کا اہم کردار ،کل فائنل میں بھارت سے ٹاکرا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان انڈر19 ٹیم ایشیا کپ انڈر 19 مینز ون ڈے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں اس نے دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش انڈر 19 کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اب 21 دسمبر کو ہونے والے فائنل میں اس کا مقابلہ انڈیا انڈر19 سے ہوگا جس نے سیمی فائنل میں سری لنکا انڈر19 کو 8 وکٹوں سے ہرادیا۔پاکستان انڈر 19 کی جیت میں عبدالسبحان کی چار وکٹوں اور سمیر منہاس کی ناقابل شکست نصف سنچری نے اہم کردار ادا کیا۔جمعہ کے روز کھیلے گئے سیمی فائنل کو بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے سبب 27 اوورز تک محدود کردیا گیا تھا۔ پاکستان انڈر 19 نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش انڈر19 کو بیٹنگ دی جو 26 اعشاریہ 3 اوورز میں 121 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔جواب میں پاکستان انڈر19 نے مطلوبہ سکور 16 اعشاریہ 3 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا۔
بنگلہ دیش کی اننگز میں سمیع النبصیر33 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے ۔کپتان عزیزالحکیم نے 20 رنز بنائے ۔پاکستان کی طرف سے عبدالسبحان نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 20 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے انڈیا کے خلاف تین اور متحدہ عرب امارات کے خلاف چار وکٹیں حاصل کی تھیں۔حذیفہ احسن نے دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ علی رضا، محمد صیام اور احمد حسین نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔پاکستان کی اننگز میں سمیر منہاس نے 6چوکوں اور 2چھکوں کی مدد سے 69 رنز سکور کیے اورآؤٹ نہیں ہوئے ۔انہوں نے عثمان خان کے ساتھ دوسری وکٹ کی شراکت میں 85 رنز کا اضافہ کیا۔ عثمان خان 2 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 27 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ احمد حسین11 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے ۔عبدالسبحان پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔