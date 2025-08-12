صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین :یوسف رضاگیلانی کے بیٹے سے ڈکیتی ،ایک کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی چھن گئی

  • دنیا میرے آگے
سپین :یوسف رضاگیلانی کے بیٹے سے ڈکیتی ،ایک کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی چھن گئی

بارسلونا(دنیا نیوز)چیئر مین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کی سپین کے شہر بارسلونا میں ڈکیتی کے دوران قیمتی گھڑی چھین لی گئی ۔

 میڈیا سے بات چیت کے دوران عبدالقادر نے بتایا کہ میں نے یہ گھڑی بارہ یا تیرہ سال قبل سستے دور میں خریدی تھی ، ویسے تو سونا پہننا مرد پر حرام ہے مگر سفر میں سونا ساتھ رکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہنگامی ضرورت پڑ جائے تو سونا فروخت ہوسکے ، میرے میزبان کی اور میری گھڑی چھین لی گئی لیکن شکر ہے کہ جان محفوظ ہے ۔واضح رہے کہ عبدالقادر گیلانی کی گھڑی کی مالیت 56 ہزار یورو تھی جو پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ 85 لاکھ روپے بنتی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

9مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ : پی ٹی آئی رہنمائوں کو سزائیں، شاہ محمود قریشی بری

پاکستان کی بڑی کامیابی، امریکا نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشتگرد تنظیم قرار دیدیا

رولا پڑگیا ، پرتگال میں جائیدادیں خریدنے والوں کا نام لونگا : آصف

مری : ن لیگ کا اہم اجلاس، نواز، شہباز، مریم بھی شریک

اقلیتوں کی فلاح و بہبود، مینارٹی کارڈ کی تعداد 75 ہزار تک بڑھائیں گے : مریم نواز

پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت کشیدگی کی ذمہ دار بھارتی قیادت ہوگی: دفتر خارجہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak